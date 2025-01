Ilgiorno.it - Un parco solare grande come 5 campi da calcio a Triulza? No bipartisan a Codogno

(Lodi), 13 gennaio 2025 – Nuova mossa della politica diper bloccare il paventatofotovoltaico LO05 SUD alla frazione. Dopo la partecipata assemblea pubblica dell’8 gennaio 2025, organizzata al circolo Arci, dall’amministrazione comunale, con l’appoggio delle altri parti politiche, arriva la mozioneche darà il via a una raccolta firme da portare, infine, in consiglio comunale. La questione è la richiesta, pervenuta al Comune il 23 dicembre, da parte di una società, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su “150 mila metri quadrati, l’equivalente di 25da, di un terreno indicato“Ambiti agricoli di interesse strategico a elevata caratterizzazione produttiva", cita la mozione. Il documento ricorda che il progetto “modificherà drasticamente il paesaggio della frazione, comunità rurale tipica, sulla quale insistono pianificazioni di sviluppo territoriale che pongono al centro la valorizzazione di questo comparto basato sull’attrattività turistica, incentrato sulla tutela dell’ambiente e delle biodiversità presenti, – e ancora - Gli interventi di connessione di quasi 3 chilometri, per collegare il “fotovoltaico”, che dovrebbero attraversare interamente il centro abitato di, pongono importanti problematiche riguardo la loro esecuzione.