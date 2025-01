Lanazione.it - Ufo? No, sono i satelliti Starlink. Ecco come localizzarli

Firenze, 13 gennaio 2025 – Nelle ultime notti cistati avvistamenti in Toscana di file di puntini luminosi che attraversano il firmamento. Si tratta dei, un progetto dell'azienda SpaceX, con cui Elon Musk vuole portare in tutto il mondo la rete Internet a banda larga. Nella notte del 12 gennaio 2025 cistate segnalazioni da Prato. Ma c’è ancora chi non riconosce il “trenino di luci” deidi Musk e li scambia per oggetti volanti non identificati.vedere le traiettorie in tempo reale. Quando è possibile vederevisibili a occhio nudo in particolar modo durante le ore di buio, cosa che vale anche per tutti gli altri. Infatti quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi è in realtà la luce emessa daie non la loro struttura.