Noinotizie.it - Trani: edilizia residenziale sociale Soddisfazione degli ingegneri

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordinedella Provincia Bat:“É una risposta concreta a un problema sempre più sentito, soprattutto in un contesto di crescente difficoltà nell’accesso alla casa per le fasce di popolazione a reddito medio”. L’Ordinedella Provincia Bat accoglie conla notizia della nascita adi un progetto di, destinato a famiglie e giovani coppie del ceto medio che, a causa delle difficoltà economiche, non riescono ad accedere al mercato immobiliare tradizionale. Per Alessandro Cervino, vice presidente dell’Ordine, l’idea di realizzare alloggi di proprietà pubblica, concessi in affitto a canoni significativamente ridotti rispetto a quelli di mercato, “rappresenta un passo importante verso la soluzione di una delle problematiche più urgenti della nostra società: l’accesso alla casa per le fasce di popolazione più vulnerabili.