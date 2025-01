Pronosticipremium.com - Torino-Roma 2-4, Falsini torna a vincere: Levak segna il poker

Dopo la sconfitta contro il Verona e quella contro il Lecce che ha decretato l’uscita dalla Coppa Italia Primavera, laPrimavera di Gianlucata finalmente ae lo fa anche in grande, con un 4-2 rifilato al. Nello Stadio Valentino Mazzola, infatti, i giocatori giallorossi sono riusciti a mettere in campo una prestazione che scaccia i demoni di questo inizio anno. La partita è stata inizialmente tutta a tinte giallorosse. Sono serviti 22 minuti allae a Sugamele per sbloccare il match su ribattuta del tiro di. La prima rete ha acceso l’entusiasmo dei ragazzi diche dopo soli 3? vanno di nuovo a segno: questa volta però è Marazzotti a firmare la rete. E ancor prima della chiusura del primo tempo, laribadisce la propria supremazia,ndo anche da calcio d’angolo.