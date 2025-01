The Flash – Andy Muschietti sul fallimento al box office | È il risultato di una situazione di salute mentale

Leggi su Cinefilos.it

Che possa essere piaciuto o meno, non si può negare che The Flash del 2023 con Ezra Miller si sia rivelato un passo falso importante, principalmente dal punto di vista economico. Nonostante il co-CEO di DC Studios James Gunn abbia pubblicizzato il film come "uno dei migliori film di supereroi" che abbia mai visto nel periodo precedente all'uscita, The Flash non è stato accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei fan o del pubblico in generale, e ha incassato solo 271 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione dichiarato di 200-220 milioni di dollari.Ora, il regista ha parlato approfonditamente del flop del film per la prima volta e ritiene che una serie di fattori al di fuori del suo controllo abbiano contribuito all'accoglienza negativa complessiva.