Teatro Pirandello di Agrigento | dove la pioggia è parte dello spettacolo

Mentresi prepara a brillare come Capitale italiana della Cultura per il 2025, sembra che ilabbia deciso di aggiungere un tocco di drammaticità al suo palcoscenico. Infatti, durante un concerto della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, un temporale ha pensato bene di unirsi allo, trasformando il palco in una sorta di “bagno” improvvisato.Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso per la cerimonia inaugurale sabato prossimo, la città spera che il cielo decida di risparmiare le sue piogge per l’occasione. In sostanza, piove sul palco delmentre la Jazz orchestra del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranuzzi si esibiscono. La, infiltrandosi dal solaio di coperturastabile, è caduta sui musicisti.