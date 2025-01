Quotidiano.net - Nuove testimonianze rivelano il lato oscuro dell'Abbé Pierre: accuse di violenze sessuali

Altre novesquarciano il velo sulla vita, il religioso francese per decenni personaggio più popolare di Francia primae rivelazioni, a partire dal luglio 2024, sulle, le minacce, gli stupri, di cui sarebbe stato protagonista in vita, soprattutto nell'ambitoa comunità Emmaus da lui stesso fondata. Un nuovo rapporto, diffuso da Le Parisien, svela elementi inediti che confermano il profilo da "predatore sessuale" già emerso del religioso iconae lotte sociali. Secondo queste ultime, l'- morto nel 2007 - era capace di selezionare in anticipo le sue prede, costringendole ai suoi voleri tramite minacce e manipolazioni. Secondo l'inchiesta, commissionata dai vertici di Emmaus, l'sarebbe stato colpevole, fra l'altro, di uno stupro su un ragazzino.