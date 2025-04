Ultimissime Juve LIVE i bianconeri battono il Lecce e balzano al terzo posto in classifica

Ultimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 12 aprile 2025

Conferenza stampa Tudor post Juve Lecce: «I cambi non mi sono piaciuti, non guardo alla classifica perché ci distrae solo. Vlahovic? Sono tutti al centro del progetto»

Ore 23:50 – Conferenza stampa Tudor post Juve Lecce: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

Pagelle Juve Lecce: finalmente Koop, doppio assist Vlahovic.

