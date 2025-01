Lanazione.it - Nel 2024 i laboratori analisi della Asl hanno processato oltre 16 milioni di test

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Un’attività intensa quella che nelha coinvolto la Medicina diAsl Toscana sud est. Dal 1° gennaio al 31 dicembre sono stati effettuati complessivamente 16.380.094 diin tutti isparsi nel territorio delle tre provinceAsl Tse: il 5,3% in più rispetto al 2023, quando iin totale furono 15.547.452. In provincia di Arezzo leeseguite nelsono state 8.349.771 (+4,6% rispetto al 2023, quando ifurono 7.975.226. Sul territorio del Senese leeffettuate sono cresciute del 6%: 3.298.763 nelcontro 3.110.760 del 2023. Anche in provincia di Grosseto la medicina dio ha aumentato del 6% il proprio volume di lavoro: nellesono state 4.731.560, mentre nel 2023 si erano fermate a 4.