Meloni non governa, comanda, mentre l’opposizione attende e le spiana la strada

Le violenze di sabato a Roma e Bologna, messe in atto da gruppuscoli giovanili venati tra l’altro da una chiara spinta antisemita (l’attacco alla Sinagoga di Bologna, ingiustificabile in sé, che cosa c’entra con la morte del povero Ramy?), non impensieriscono minimamente il governo. Anzi, ne fanno il baluardo della legalità democratica. Forse creano addirittura consenso intorno al governo: il solito capolavoro dell’estremismo violento di estrema sinistra. Questi fatti peraltro si innestano in una fase in cui la destra appare imbattibile. Infatti, in questi primi giorni dell’anno, i sostenitori di Giorgiaappaiono carichi di entusiasmo. Lo si vede nei talk show, nelle dichiarazioni dei seguaci, nel tifo frenetico riversato sul social di Elon Musk, negli articoli dei maîtres à penser della presidente del Consiglio.