Luka Jovic | un problema da 3 milioni di euro per il Milan

2025-01-13 19:15:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Forse alcuni non ricordano ma sì, Lucarestaci dentroo. L’attaccante serbo ha un contratto fino al 2025 ma Non conta per il club rossonero. né per nessuno dei suoi allenatori in questa stagione. Con Fonseca ha giocato appena 78 minuti in tre partite (ha avuto anche infortuni) e ora non rientra nei piani di Conceiçao. Davanti all’ex giocatore del Real Madrid ci sono Morata, Tammy Abraham e il giovane Francesco Camarda.Ildi, al di là della concorrenza e del suo basso livello, sono stati ancora una volta gli infortuni. Una pubalgia che ha portato ad un’operazione all’inguine. Non ha totalizzato minuti dallo scorso 27 settembre e a causa di questi problemi fisici ha potuto a malapena allenarsi con il gruppo.