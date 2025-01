Iltempo.it - Luca Marinelli, altro sermone: "Essere fascisti oggi...". E tira in ballo Trump

Leggi su Iltempo.it

Un "outsider" che ha fatto scattare una straordinaria "empatia" con il popolo italiano, tanto che "ci siamo consegnati a un mostro". Si parla di M. Il figlio del secolo, la serie tv diretta da Joe Wright su Benito Mussolini tratta dai romanzi di Antonio Scurati, nel corso della puntata di Radio 2 social club di lunedì 13 gennaio. Ospite diBarbarossa ed Ema Stokholma c'è, il protagonista che interpreta il Duce e che con le sue affermazioni ha diviso l'opinione pubblica. Il conduttore sottolinea come a suo dire certe assonanze con quel periodo risuonano nella minaccia di Donald"di annettere il Canada, anche con la forza". L'attore è d'accordo su tutta la linea: "Sono completamente che quasi non aggiungerei nient'. L'unica cosa che un invito che faccio a me stesso", afferma