La denuncia di una ventenne reggiana al Capodanno di Milano | Mi hanno accerchiata e toccata Un incubo durato venti minuti

, 14 gennaio 2025 – Sono sette, a oggi, le vittime individuate e tutte rintracciate dopo l’analisi dei frame delle telecamere di sorveglianza, cheripreso i momenti concitati delle violenze la notte di. La procura, però, sospetta che non siano le sole, le telecamere sono tante e gli investigatori nonancora ultimato la visione. Ma già ieri, a confermare il sospetto del Quinto dipartimento, è stata una coppia di ventenni di Reggio Emilia. “Ho visto altre ragazze che piangevano”, ha messo a verbale la giovane vittima in lacrime davanti ai magistrati che indagano sul “tahrrush gamea” di piazza Duomo. Il termine arabo significa letteralmente “molestie di gruppo” e fu utilizzato per la prima volta in Egitto nel 2005, quando fu utilizzata dalle forze dell’ordine come strumento di repressione contro le donne che protestavano al Cairo, in piazza Tahrir.