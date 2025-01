Israele | pronto accordoora parli Hamas

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.02 "Svolta nella notte"a Doha,in Qatar,dove sono in corso negoziati per un'intesa che consenta un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo riferiscono funzionari israeliani in un incontro con i giornalisti spiegando che "un accordo è vicino", se verrà approvato da. Secondo l'emittente Channel 12 sono stati concordati i dettagli di un possibile accordo. Il piano è simile allo schema già noto:accordo in tre fasi,che inizierebbe con la liberazione di circa 34 israeliani della "lista umanitaria".