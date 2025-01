Lapresse.it - Incendi Los Angeles, Meghan Markle rinvia l’uscita della nuova serie Netflix

Leggi su Lapresse.it

hatosuaa causa degliche hanno devastato l’area di Lose provocato almeno 24 morti. ‘With Love,’ avrebbe dovuto debuttare mercoledì, ma la piattaforma ha confermato di sostenere la richiestaduchessa di posticipare, per concentrarsi sull’aiuto alle persone colpite dagli. L’ex attrice è nata e cresciuta a Lose ora vive a Montecito, in California, con Harry, duca del Sussex e i loro due figli. Sabato Harry ehanno visitato Pasadena per distribuire cibo e acqua alle vittime deglie ringraziare i primi soccorritori. I roghi che negli ultimi giorni hanno devastato Loshanno avuto gravi conseguenze, causando distruzione e suscitando profonda tristezza per tutte le persone rimaste senza abitazione.