Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo corso di Meta: Zuckerberg fa rimuovere gli assorbenti dal bagno degli uomini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, sotto la guida di Mark, ha deciso ditamponi edai bagni maschili come riporta il The New York Times. La decisione segna ildeciso dal creatore di Facebook sui programmi di diversità, equità e inclusione. Questi prodotti erano stati introdotti per tutelare i dipendenti non binari o in transizione di genere, ma la loro rimozione rappresenta l’ennesimo passo di un cambiamento più ampio nelle politiche aziendali finalizzate ad adattarsi alle idee del presidente eletto Donald Trump.pochi giorni fa aveva annunciato l’abbandono delle iniziative legate alla Diversity e Inclusion (Dei), modificando le regole che riguardano minoranze etniche, la comunità LGBTQIA+ e altre categorie protette. Le nuove policy, definite dain poche settimane, cambieranno il modo in cui la società gestisce contenuti e politiche aziendali interne.