Grottaminarda, furto d'auto: arrestate due persone. Fermato un minorenne

: la Polizia ha rintracciato i fugitivi nelle prime ore del mattino seguente, si tratta di due maggiorenni e undella provincia di FoggiaIn 10 gennaio scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il fermo operato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino. Ha emesso, infatti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato dipluriaggravato di una autovettura in concorso. L’aggravemento è data dalla presenza di mezzi fraudolenti, per essere commesso da più di tree per la presenza di. Destinatarie del provvedimento due.In particolare nella serata del sette gennaio 2025, gli agenti del Commissariato distaccato di P.