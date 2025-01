Ilfattoquotidiano.it - Gli Australian Open trasmettono le partite gratis in diretta streaming: ma al posto dei tennisti ci sono dei pupazzi animati

Come fare per vedereinledeglisenza ricorrere alla pirateria illegale? Da oggi c’è una soluzione, anche se non è proprio la stessa cosa. Il canale YouTube ufficiale del torneo Slam trasmette infatti live alcuni match in corso a Melbourne. Aldei veri giocatori, però, cideigenerati dall’intelligenza artificiale. Proprio così. L’effetto è buffo e surreale: sembra di assistere a una partita della Wii o a un cartone per bambini. Ma gli scambi che si vedonouna riproduzione in tempo reale di quel che accade veramente sul campo da tennis, grazie appunto all’ausilio dell’intelligenza artificiale. E così si vede il pupazzo che raffigura Jannik Sinner allungarsi per giocare un dritto e tirarlo lungolinea, esattamente come ha appena fatto il numero 1 al mondo sul campo (vero) contro Nicolas Jarry.