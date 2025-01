Oasport.it - Giro d’Italia 2025: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Presentato oggi in quel di Roma ildel, l’edizione numero 108 della Corsa Rosa. Partenza per la prima volta nella storia dall’Albania, ventunoricche di scenari magnifici e ovviamente salite per decidere il vincitore del Trofeo Senza Fine. Saranno due le cronometro, pochi chilometri contro il tempo. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le frazioni.LEDELE LEDIPrima tappa: Durazzo-Tirana (164 chilometri) **Subito le prime salite: attenzione alfinale con l’ascesa a Surrel, con tre chilometri al 7% e punte oltre il 10%. A 11 chilometri dall’arrivo lo scollinamento, con discesa tecnica. Assolutamente non scontato l’arrivo in volata per l’assegnazione della prima maglia di leader.Seconda tappa: Tirana-Tirana (13,7 chilometri, cronometro individuale) ***Pronta a cambiare nuovamente la Maglia Rosa.