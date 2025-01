Lanazione.it - Garfagnana, i 5000 di corsa a Castelnuovo

di(Lucca), 13 gennaio 2025 – In una mattinata caratterizzata da freddo e vento, la pista dello stadio Nardini didiè stata teatro domenica della quarta edizione del "Corri il tuo". "in pista" a, le foto Un appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico invernale, organizzato con maestria dal G.P. Parco Alpi Apuane, che ha visto al via 60 atleti suddivisi in tre serie. La prima serie ha preso il via alle 9:30, ma il momento clou è arrivato con la gara élite maschile delle 11:00. Andrea Nannizzi, portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane, ha regalato una prestazione da incorniciare: dopo un primo chilometro di studio, ha staccato i suoi avversari titolati, completando i 12,5 giri del rinnovato tartan in un eccellente 16’02”.