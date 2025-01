Ilrestodelcarlino.it - GabicceGradara ora è quinto:. Galotti punisce il Sassoferrato

GENGA 0: Andreani, Morbidi, Costa, Semprini, Gallotti, Tombari, Magi (26’ st.Cuomo), Dominici, Barattini (25’ st. Marchetti), Rapagnani (12’ st. Finotti), Torsani (38’ st.Morini). All. Capobianco.GENGA: Bruni, Paoletti, Marzioni (30’st. Imperio), Di Nuzzo, Regni (42’ st. Gubinelli), Loppi, Perini (23’ st. Federici), Isla, Ricci, Piermattei, Luzzi. All. Gobbi Arbitro: Caporaletti di Macerata Rete: 14’ st. Gallotti su rigore. Ilconquista i tre punti a spese delGenga e aggancia ilposto in compagnia di Tavullia Valfoglia, Villa San Martino e Marina. Il gol partita al 14’ della ripresa su rigore per fallo di mano di Marzioni su cross di Magi con palla finita in calcio d’angolo: rete di Gallotti che spiazza il portiere.