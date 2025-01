Quotidiano.net - Emergenza freddo a Napoli e in Campania. Scuole chiuse e Capri ancora isolata

, 13 gennaio 2024 –e massima allerta per le temperature in picchiata e le forti raffiche di Grecale. Non si placa l’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sue in diverse zone della. Il golfo partenopeo è stretto nella morsa die gelo, è caduta la neve perfino sul Vesuvio. Nevicate e danni sulle province di Salerno, Benevento e Avellino. La prefettura sta monitorando la situazione con i sindaci, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le Asl e il 118. L'Asl1 ha incrementato il numero dei posti letto nei pronto soccorso per fronteggiare l'influenza eche colpisce soprattutto persone fragili e anziani. Navi veloci e traghetti bloccati trae le isole a causa del forte vento e del mare molto agitato; le onde registrate del golfo sono state di 2,5 metri di altezza.