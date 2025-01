Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, c’è la svolta a sorpresa: la Juventus ha deciso!

Calciomercato – Ilè ancora sulle tracce di. Intanto, nelle ultime ore, è arrivata la decisione della. Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro sente la necessità di rinforzare la rosa, in modo particolare la difesa. Il reparto sta producendo risulti ottimali, ma Antonio Conte starebbe spingendo per l’acquisto di un nuovo centrale. Proprio in questo senso, il primo nome resta quello di. Quest’ultimo, è ormai in rottura totale con lacon Thiago Motta che l’ha accompagno alla porta come già successo con altri protagonisti in estate., si avvicina la risoluzione con la: le ultimeLa storia d’amore trae laè ormai giunta al termine. L’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera ha cambiato le dinamiche interne al gruppo squadra, con l’ormai ex capitano che non è più intoccabile.