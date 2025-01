Ilrestodelcarlino.it - Dallinga: "Difficile ambientarmi. Ora qui sto bene e sono felice"

La stella di Benjamin Dominguez ha brillato anche nel freddo pomeriggio del Dall’Ara, con il folletto argentino che ha provato a illuminare il gioco della squadra di Italiano. L’esterno offensivo ha espresso tutto il suo rammarico per l’occasione di vittoria persa, sottolineando il dispiacere per il pareggio subito a tempo ormai scaduto: "È un peccato subire gol nel finale, in questi giorni cercheremo di migliorare e lavorare sugli errori commessi per recuperare questi punti ‘persi’ oggi, mercoledì c’è già l’Inter". Dominguez ha dimostrato di avere i numeri per potersi affermare anche in Italia dopo le qualità mostrate in patria, che hanno spinto Sartori e Di Vaio a puntare su di lui. L’argentino ha analizzato proprio il suo periodo di ambientamento, evidenziando anche il suo momento di forma e il rapporto con compagni e mister: "di essere qua e di star man mano conquistando i tifosi.