Ilgiorno.it - Como, al Teatro Sociale in scena ‘Kanu’: uno spettacolo di narrazione e musica per famiglie

, 13 gennaio 2025 – Per la Stagionedeldi, appuntamento in Sala Bianca domenica 19 gennaio alle 16, con, unodicondal vivo tratto da un racconto africano, prodotto da Piccoli Idilli e adatto ai bambini dai 4 anni. In Kanu parola, si fondono canto e danza si fondono, trasportando i piccoli spettatori in un mondo misterioso, che restituisce l'autentico sapore dell'Africa profonda. Kanu, che significa amore in lingua bambarà, è unodicondal vivo, che parte dal ricordo dei cantastorie d'Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di intere civiltà, e diventa unooriginale, brillante, con tratti di fine umorismo e paradossale comicità. InBintou Ouattara racconta una storia, una favola emblematica nei suoi contenuti sociali, affidando il tutto alla gestualità, a movimenti sinuosi, a ritmi incalzanti, alla creatività di trasformarsi nei diversi personaggi del racconto, al canto, alla danza tipica della cultura africana.