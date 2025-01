Gravidanzaonline.it - Come progettare una cameretta del neonato sicura e pratica e gli errori comuni

Le prime cause di incidenti domestici sono: cadute, ferite da taglio e urti. Questi i dati riportati da Area Pediatrica (la rivista ufficiale della Società Italiana di Pediatria) che mostrano l’importanza di mettere in sicurezza la casa e renderla a misura di bambino. In modo particolare vogliamo occuparci delladelessendo questo uno degli ambienti nel quale il bambino trascorre, tra riposo e gioco, la maggior parte del suo tempo in casa.laperfetta per ilFonte: iStockOgni casa ha le sue peculiarità. Sia in termini di dimensioni che di arredamento e di sviluppo degli spazi. Non esiste, quindi, unadelideale da realizzare. Esistono però una serie di indicazioni utili intorno alle qualiuna. Il portale HealthyChildren, la risorsa gestita dall’American Academy of Pediatrics (AAP), suggerisce di prestare attenzione in modo particolare a:cullaprese elettriche e cavimobiligiocattoliilluminazioneangolipavimentiPer la culla il consiglio è quello di utilizzarne una conforme agli standard di sicurezza più recenti, evitando di recuperare quelle troppo datate.