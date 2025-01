Ilrestodelcarlino.it - Bonvin all’ultimo assalto: Montegiorgio ko

0 (3-4-1-2): Febbo, Greco, Panichelli, Ciaramitaro (22’ st Berrettoni), Gobbi, Susic (31’ st Voinea), Ciucci (26’ st Marcaccio), Merzoug (3’ st), Becker, Giovannini, Chornopyshchuk (53’ st Ciccalè). All. Buratti.(4-4-2): Battistelli, Tarulli, Sako, Misin, Frinconi, Del Gobbo (34’ st Verdecchia), Cesca, Milozzi A., Milozzi M. (34’ st Vignaroli), Minella (31’ st Ribichini), Paolini (28’ st Tracanna). All. Silenzi. Arbitro: Falgiani di Ascoli. Rete: 50’ stdecidel’esito della gara, il suo colpo di testa manda in visibilio i tifosi del Trodica per una vittoria conquistata nei minuti di recupero su un buon. La squadra di casa attacca e sulla sua strada trova anche i legni: il primo è preso da Gobbi e nel finale della prima frazione da Chornopyshchuk, poi Gobbi e Panichelli tentano la via del gol ma Battistelli non si lascia sorprendere.