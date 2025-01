Thesocialpost.it - Australian Open, la bella favola di Francesco Passaro: eliminato Dimitrov, il sogno continua

La primaitaliana degli2025 ha un nome:. Il 23enne perugino, classe 2001, ha conquistato il secondo turno del torneo grazie al ritiro di Grigor, dopo un primo set giocato magistralmente e vinto 7-5. Sul punteggio di 2-1 nel secondo parziale, il bulgaro ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico, regalando al giovane azzurro il suo primo successo in carriera in uno Slam.Chi è?Nato a Perugia il 7 gennaio 2001,è un talento in ascesa nel panorama del tennis italiano. Coetaneo di Jannik Sinner,si è distinto negli ultimi anni per il suo impegno e i suoi risultati. Tra il 2021 e il 2022 ha conquistato cinque tornei ITF e il Challenger di Trieste, muovendo i primi passi verso il grande circuito.