Arriva Topolino in napoletano, catanese, milanese e fiorentino

«Arò aggi”a firmà?». A chiederlo non è un personaggio di Paolo Sorrentino, ma Zio Paperone nel numero diin uscita questa settimana. Infatti, la prima storia – Zio Paperone e il PDP 6000 – del numero 3608 del popolare fumetto verrà pubblicata inper celebrare la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali di venerdì 17 gennaio. Ciascuna edizione verrà distribuita nelle regioni in cui i dialetti vengono parlati e costituirà con ottime probabilità un elemento ambito dai collezionisti. Nel resto del Paese invece la storia sarà pubblicata in italiano.Un’occasione per ricordare il patrimonio culturale Per mettere a punto gli adattamenti, la redazione diha collaborato con Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica Italiana dell’Università di Torino specializzato in dialettologia.