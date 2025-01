Quotidiano.net - Alta Velocità Roma-Napoli, mattinata nera: ritardi fino a due ore

, 13 gennaio 2024 - È tornata regolare la circolazione dei treni dell’, dopo unadi disagi: rallentamenti ea 2 ore. Un ennesimo lunedì nero per viaggaitori e pendolari, che si va a sommare all’odissea della Toscana. l’ennesimo I problemi sono iniziati molto presto a causa di un inconveniente tecnico che si è verificato alle 7.05 di questa mattina in prossimità di Gricignano, in provincia di Caserta. Il guasto è stato risolto intorno alle 9. Secondo quanto riportato su Infomobilità di Trenitalia, i trenisono stati instradati sulla linea convenzionale davia Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenzaa 120 minuti.