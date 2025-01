Lopinionista.it - 10° Master di I livello in “Management, Marketing e Comunicazione della Musica”

Assoe l’Università La Sapienza di Roma in partnership per la formazione di nuovi talenti. Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio 2025ROMA – Assoe l’Università La Sapienza di Roma insieme per la decima edizione deldi Iin “”, al via il prossimo febbraio. Una partnership che rinnova l’impegno dell’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli didal Vivo nella formazione di nuovi talenti e professionisti capaci di affrontare le sfide del settorele contemporaneo.Ilsi propone di offrire una preparazione completa e specialistica, grazie ad un programma che include moduli propedeutici e avanzati per un totale di 304 ore di formazione. Attraverso il coinvolgimento diretto di Assoe dei suoi associati, che hanno condiviso con l’organizzazione del corso gli orientamenti e le scelte formative inerenti al settoredal vivo, gli studenti potranno approfondire tematiche fondamentali quali Diritti, Publishing, Live, Artist, Digital Communication e Ufficio Stampa, acquisendo competenze pratiche e aggiornate.