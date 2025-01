Donnapop.it - Tragedia in Egitto, Paola Caruso non trattiene tutta la sua rabbia dopo la disgrazia del figlio Michele: ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

ha ripercorso laavvenuta a suo, rimasto con una gamba paralizzatala somministrazione di un farmaco in. Ma?La battaglia della showgirl la conosciamo tutti:la somministrazione di un medicinale durante una vacanza a Sharm, ildiè rimasto offeso. L’ex Bonas di Avanti un Altro ha trascorso le sue vacanze di Natale in America, doveha dovuto affrontare l’ennesima operazione per cercare di riabilitare il nervo sciatico.Mentre questo avveniva, proprio di recente, come riportano le cronache nazionali, un bambino di 9 anni è morto, proprio in, mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori.la notizia,è sbottata via social e ha scritto quanto segue: “Continuate ad andare in questi posti di merda! Devono chiudere tutto!”.