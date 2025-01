Oasport.it - Slittino: la Lettonia si impone nel team relay di Altenberg, Italia quinta

Terzoper la stagione della Coppa del Mondo disu pista artificiale (uno è stato annullato ad Igls), ad imporsi in quel diè a sorpresa la, terza vincitrice diversa quest’anno.Colpaccio per Kendija Aparjode, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods e Marta Robezniece/Kitija Bogdanova che hanno trovato il tempo di 3:15.715.Alle loro spalle la Germania di Anna Berreiter, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal, staccati di 199 millesimi, sul podio anche gli Stati Uniti, a 434 millesimi, precedendo l’Austria.e mai in corsa per il podio (distacco di oltre due secondi) l’: presenti per gli azzurri Sandra Robatscher, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller ed Alexandra Oberstolz/Katharina Sofie Kofler.