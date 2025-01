Iltempo.it - Salvini è il bersaglio perfetto. Ma dovrebbero fargli un monumento

Comunque glifare una Matteo, anzi forse anche più di uno. Parlo delle opposizioni, pluristellate, democratiche o sinistrorse che dir si voglia. Già perché lo stato dell'arte è abbastanza evidente ad ogni sguardo non ispirato da ostilità preconcetta: prendersela con Giorgia Meloni è ridicolo, prendersela con Antonio Tajani è impossibile, quindi resta solo, il nemico, l'origine cosmica di tutti i mali, il ministro che per il solo fatto di esistere mette tutti i treni della nazione in condizione di fare ritardo. Prendersela con la Meloni è ridicolo perché se uno guarda a come sono messi i capi dei governi d'Europa (Scholz, il neoassunto, da Macron, Bayrou, Starmer e persino Sanchez), appare evidente che Giorgia, oggi come oggi, è il premier più tonico d'Europa, quello che riporta a casa la giornalista rapita in venti giorni, con tanto di «toccata e fuga» in Florida.