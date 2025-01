Sport.quotidiano.net - Rally Dakar, mappa sbagliata e caos: serve l’elicottero per recuperare le auto dei big

Ci sono voluti gli elicotteri per riportare i concorrenti delsulla retta via, ma stavolta non era colpa loro, né del deserto. Un errore nel roadbook, lache i piloti devono consultare, ha provocato ilnella settima tappa. Secondo quanto è stato ricostruito lehanno lasciato il percorso nel deserto arabo al chilometro 158 della tappa, strutturata su un anello di 412 km con partenza e arrivo ad Al Duawadimi. A un certo punto tutti gli equipaggi migliori hanno smarrito la strada e hanno iniziato a vagare nel deserto senza riuscire ad orientarsi per quasi un’ora, fino a quando un elicottero dell'organizzazione non è arrivato per riportarle sulla giusta strada. «Siamo stati lì 50 minuti, 50 minuti di giri in tondo - ha detto il pilota belga Guillaume de Mevius - Ci siamo incrociati con tutti quelli che giravano, cercando di arrivare nello stesso posto in cui eravamo noi, ma dove eravamo già passati».