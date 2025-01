Sport.quotidiano.net - Rally. Ancora una giornata in salita per Lucci alla Dakar: il centauro non molla e va avanti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’altratosta quella di ieri per ilcastiglionese Paolonel corso della2025. A raccontarlo lui stesso tramite i propri canali social al termine della sesta frazione, una volta arrivato al bivacco di Al Duwadimi. Come era stato preannunciato i primi 200 chilometri di questa speciale erano disseminati di pietre.un po’ non volendo rischiare dopo la caduta di giovedì e un po’ per l’obiettivo di arrivare finofine di questaha preferito guidare con prudenza su un tracciato a dir poco insidioso, evitando quindi di tirare fino al limite il proprio mezzo. Una andatura cauta che nel secondo blocco di circa 200 chilometri ha presentato un’altra difficoltà. Proprio quando sono arrivate le dune e la sabbia ilcastiglionese si è purtroppo ritrovato con il roadbook guasto, di conseguenza, senza poter navigare in autonomia, non ha potuto far altro che mettersiruota di altri concorrenti riducendo la propria andatura abituale.