Ilrestodelcarlino.it - "Perché avrebbe dovuto colpire suoi amici?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Solo uno dei colleghi dell’ex coordinatore del 118 dell’Ausl Claudio Tacconi di cui si è accertata l’intossicazione da farmaci estranei dopo avere accusato un malore sospetto al lavoro, è risultato positivo all’Entumin, l’antipsicotico che era risultato nelle disponibilità dell’infermiere indagato. Altri due risultano vittime di fenoitina, un antiepilettico; per gli altri sette colleghi ci sono sospetti, ma gli esami non hanno dato prove certe circa il principio attivo che potrebbe avere causato i loro malesseri, tutti pressoché identici. Il primo collega, nel 2023, si era sentito male, accusando sonnolenza, difficoltà a parlare e camminare, dopo un caffè bevuto con Tacconi. Ma i due avevano un buon rapporto e nessuna rivalità sui turni, ossia il movente ipotizzato dall’accusa per gli avvelenamenti contestati.