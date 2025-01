Lanazione.it - Omicidio di Lunata, il silenzio dell’arrestato: “Non riesco a rispondere”

Lucca, 12 gennaio 2025 – “Ancora non me la sento di dire niente, è troppo pesante per me in questo momento”. Queste le poche, uniche, parole che Marjan Pepa, il 52enne albanese che si è dichiarato responsabile dell’di Artan Kaja, ha detto al gip Simone Silvestri durante l’interrogatorio di garanzia, che si è svolto ieri nel carcere di Lucca. Si è avvalso della facoltà di non, rimandando ancora. Nessuna rivelazione sul movente, nessuna indicazione di dove può aver lanciato la pistola o il suo cellulare nella notte in cui, secondo quando lui stesso ammette, avrebbe sparato un colpo di pistola alla base della nuca all’amico, per poi darsi alla fuga. Sono ancora tanti gli aspetti da chiarire per quello che in poco tempo si è trasformato in vero e proprio giallo. Martedì 7 gennaio, infatti, è stato trovato il corpo senza vita di Artan Kaja, conosciuto da tutti come Tony, nel piazzale della cartiera Smurfit Kappa, dove lavorava come terzista nello stoccaggio dei pallet.