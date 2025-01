Terzotemponapoli.com - Napoli, tra i sostituti di Kvara spunta il nome di…E Pellegrini…

Chi potrebbe arrivare alcome sostituto di? Spunt anche ildi.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Il fulmine a ciel serenotskhelia ha in qualche modo scombussolato i piani delche adesso si sta guardando intorno per trovare dei profili adatti per sostituire il georgiano che sembra ormai sempre di più vicino al Psg. In queste ore si è parlato di Chiesa e Zhegrova, due trattative non semplici. Il primo ha ribadito la volontà di restare a Liverpool mentre sull’altro c’è il muro netto del Lille.però un Mister X. Chissà che la sorpresa non possa arrivare dalla Turchia, terra diventata amica”. Da Istanbul a?“Nel Galatasaray di Osimhen, c’è un’altra stella con la valigia pronta. Hakim Ziyech ha rotto con l’ambiente, ha attaccato Okan Buruk, definito «il peggior allenatore mai avuto» e garantito che a gennaio se ne andrà.