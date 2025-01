Laprimapagina.it - Lutto per la morte di Mimmo Pugliese. Sarlo: ci lascia un amato guerriero della Vibo di ieri

Sulla sua pagina facebook, Giuseppe, decano dei giornalisti diValentia, ricorda. I funerali disi svolgeranno domani, lunedì, alle ore 15,30 nella Chiesa dell’Oratorio Don Bosco diValentia.“Ciao,E’ giusto che tu abbia preferito correre tra le bracciaCara Titina, alla Casa del Padre, per starle a fianco dopo aver atteso con animo e passione, per lunghi anni, alle necessità di formazione e crescita di tutti i tuoi cari, provati e mai rassegnati di fronte alla improvvisa scomparsa di chi era stata adorabile moglie, mamma, sorella e Nonna ma anche splendida amica e donna portatrice di straordinario conforto morale e vicinanza ai tantissimi cittadini che appartengono al mondo dei poveri nel silenzio.Si, perché il pensiero di saperti in viaggio verso la Casa Celeste per raggiungere la tua Cara Titina non ha liberato soltanto te ma anche, e in tantissimi sapevamo quanto fosse forte il tuo desiderio di raggiungerla per poter finalmente vivere quel mondogioia che Mamma Natuzza ricordava a Titina nelle sue confidenze nelle silenziose murasua dimora, a Paravati.