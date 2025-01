Ilfattoquotidiano.it - Le offrono un drink la notte di Capodanno ma è “avvelenato con liquido antigelo”: 23enne ha le convulsioni e finisce in ospedale

È viva per miracolo perché quelofferto da uno sconosciuto avrebbe potuto costarle la vita. Siamo in Wyoming e la storia la racconta il Mirror. Kailey Kline, madre di due figli, è uscita dall’dopo essere stata attaccata all’ossigeno per giorni, a causa di quello che le è capitato la sera del 31 dicembre scorso.La donna, 23 anni, si trova in un bar di Cody, il Silver Dollar Bar and Grill, assieme a un gruppo di amici. Verso l’1:30 le è stato offerto unche lei ha bevuto. Poco dopo il suo fidanzato, Shawn, è arrivato a prenderla. I due sono arrivati a casa ma poco dopo essere entrati, laha iniziato ad averee a emettere una strana schiuma dalla bocca. Immediatamente l’uomo ha chiamato i soccorsi e la donna è stata trasportata in elicottero al St Vincent Regional Hospital.