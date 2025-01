Quotidiano.net - L’autobiografia di papa Francesco. “Vengo da una famiglia di emigranti. Evitarono il naufragio in extremis”

Esce martedì 14, pubblicata in contemporanea in cento Paesi (da Mondadori in Italia) ‘Spera’, la prima autobiografia di un, scritta in collaborazione con Carlo Musso. Per concessione dell’editore pubblichiamo in anteprima un estratto del prologo, sul disastro della nave su cui nel 1927 sarebbero dovuti salire i nonni e il padre di Bergoglio per emigrare dall’Italia all’Argentina. *** Raccontarono che si udì una scossa tremenda, come un terremoto. Tutto il viaggio era stato accompagnato da vibrazioni forti e sinistre, e “l’inclinazione era tale che la mattina non potevamo appoggiare la tazza con il caffelatte perché si sarebbe rovesciata”, ma quella era un’altra cosa: somigliava più a un’esplosione, come una bomba. I passeggeri uscirono dai saloni e dalle cabine e si riversarono sui ponti per cercare di capire che cosa mai stesse accadendo.