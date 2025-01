Ilgiorno.it - Isola ecologica mobile. Avanti con il progetto. Si investono 70mila euro

Unaitinerante, da spostare nei vari punti della città, dove conferire quei rifiuti che oggi non si possono smaltire con i sacchi e i bidoni lasciati fuori dal cancello di casa. Per fare atto a questoIl Comune parteciperà al bando regionale Ri.Circo.Lo, iniziativa che mira alla prevenzione della produzione di rifiuti grazie all’implementazione dei sistemi di raccolta che favoriscano il recupero dei materiali. "Come Giunta abbiamo votato la presa d’atto delche prevede un finanziamento da 70 milaa fondo perduto", commenta l’assessore all’Ecologia Valter Bertani. Nelle intenzioni dei proponenti all’itinerante i cittadini potranno smaltire i rifiuti ingombranti, gli sfalci e le potature, gli inerti, gli oli vegetali esausti e le batterie d’auto senza dover per forza raggiungere l’ecocentro.