Lapresse.it - Iran, Nordio chiede la revoca dell’arresto per Abedini

Leggi su Lapresse.it

“Il ministroha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta didegli arresti per il cittadinoianoNajafabadi Mohammad“. Così una nota ufficiale del Ministero della Giustizia appena diffusa. Qualche giorno fa l’ipotesi di rogatoria internazionaleDopo il sequestro della valigetta di, arrestato in Italia qualche giorno primaindi Cecilia Sala, gli Stati Uniti potrebberore con rogatoria internazionale di farsi consegnare le copie dei cellulari, dispositivi elettronici e chiavette Usb sequestrate a Mohammed Adebini Najafabadi per carpire i ‘segreti’ e ricostruire la rete di contatti internazionali del presunto ‘ingegnere dei droni’ di Teheran. Nessuna richiesta formale di trasmissione è giunta per ora dall’alleato di oltre oceano ma gli Usa potrebbero essere interessati ad avere la lista contatti e le copie forensi di quanto rinvenuto dagli agenti in un trolley.