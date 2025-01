Spettacolo.periodicodaily.com - Il Guardiano del Faro Ritorna con “Solamente Mia” Che Anticipa il Suo Prossimo Album

Da venerdì 10 gennaio, è disponibile in radio e in formato digitale “MIA” (Café Concerto/Pirames), il brano che segna il ritorno de ILDEL, pseudonimo di Federico Monti Arduini, e cheun nuovodi inediti di prossima uscita.“Mia”, Scopri il Nuovo Singolo di IldelA partire da venerdì 10 gennaio 2025, è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Mia” di Ildel, alias Federico Monti Arduini. Il brano segna il ritorno dell’artista, pioniere del Moog, el’uscita di un attesodi inediti in arrivo nei prossimi mesi.Ascolta “Mia”La Rinascita del Moog, IldelTorna alle OriginiDopo aver esplorato sonorità diverse nel suodel 2022 “Il Venditore di Sogni”, dove il pianoforte era protagonista, Ildeltorna ora alle sue radici musicali, riscoprendo il leggendario Moog.