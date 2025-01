.com - I delitti del BarLume, tornano le commedie a tinte gialle targate Sky Original

delle amateSky: tre nuove storie con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti e con Corrado Guzzanti e Stefano FresiArrivano su Sky Cinema le nuove storie de Idel, la collection Skyprodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie Ideldi Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Si parte con Non è un paese per bimbi in onda lunedì 13 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Il primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e vede tornare il cast che ha reso celebre il “”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”.