Fortress: Sniper's Eye, la recensione: un action movie senza arte né parte

In's Eye, tra gli ultimi titoli interpretati da Bruce Willis, ritornano i personaggi del precedente film in una trama sconclusionata maldestramente messa in scena. Su Mediaset 20. Due settimane dopo aver ucciso il crudele Balzary, o almeno dandolo per morto, Robert decide di mantenere la promessa fatta al suo nemico e si reca fino in Russia per salvarne la moglie Sasha, finita nelle mani di alcuni violenti gangster locali. Rimasto ferito durante l'operazione, che si è conclusa con successo, Robert passa la sua convalescenza proprio nella Fortezza del film precedente. In's Eye insieme a lui vi sono il figlio Paul e la nuova compagna di questi, Kate, mentre Ken sta progettando un futuro con Sandra. Nel frattempo il bunker è pronto ad ospitare la sorella .