Così Belgrado si distacca (in parte) dal mercato della difesa russo

Anche la Serbia sceglie di tagliare alcuni ponti con Mosca. Il piccolo Paese balcanico, nel corso dei secoli storico alleato (anche se forse il termine “protetto” sarebbe più adatto)Russia, ha infatti annunciato di aver cancellato una serie di contratti per l’acquisto di armi russe. Anzi, per la precisione di “essere stata costretta a farlo”, utilizzando la formula esatta impiegata dal capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate serbe Milan Mojsilovi? in un’intervista rilasciata al quotidiano locale Ve?ernje Novosti.“Le forniture di armi dalla Federazione Russa sono attualmente praticamente impossibili. Stiamo cercando di trovare un modo attraverso i canali diplomatici per superare la situazione che si è creata di recente”, ha aggiunto il militare, riferendosi all’impatto delle sanzioni occidentali comminate nei confronti di Mosca.