Liberoquotidiano.it - "Come ti sei ridotto?": fan sconvolti, Fiorello si presenta a teatro così | Guarda

No, non è il solito. Le immagini stanno facendo il giro del web. Il mattatore siciliano infatti si èto alParioli, a Roma, per vedere lo spettacolo di Riccardo Rossi. E si èto con un look del tutto irrituale. Attenti infatti ai capelli, riccioluti e molto mossi, disordinati e ribelli. E proprio quei capelli,riporta Dagospia, sono finiti nel mirino del web: innumerevoli i commenti e gli sfottò piovuti sui social. "ha fatto lo shampoo con i petardi?", si chiedeva un utente. "Se accorci un po' il capello puoi sostituire Clooney". E ancora: "A fioré fatte barba e capelli, sembri mio nonno". Poi qualcuno più feroce degli altri: "Pare un naufrago che è stato salvato su una zattera tipo Cast Away". "Il barbiere che fine ha fatto?". "ha perso il pettine?".