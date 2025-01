Calciomercato.it - Colpo in attacco per la Juventus: arriva un altro indizio

La prossima settimana sarà decisiva per la. Intantoun importantedi mercato: fuori dai convocati Il calciomercato di gennaio inizia ad entrare nel vivo. Da domani inizierà un’altra settimana fondamentale per poter decidere le sorti di alcuni calciatori. Lo sa benissimo la, che anche attraverso le parole di ieri di Cristiano Giuntoli ha fatto capire come i prossimi giorni potranno essere decisivi su più fronti.inper laun(Ansa) – Calciomercato.itA ‘Dazn’ prima del derby poi pareggiato col Torino lo stesso dirigente bianconero era stato chiaro su nomi come Araujo e Kolo Muani: “Sono dei calciatori bravi ma il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci siano novità positive. In generale forse sarebbe meglio avere giocatori che già conoscono la Serie A, ma nel particolare non ci sono queste possibilità in Italia, quindi stiamo guardando all’estero”.